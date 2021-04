A história de Yorgan de Castro começou em 2005 quando o lutador do Mindelo, a capital da ilha de São Vicente, tinha pouco mais de 18 anos e trabalhava na loja de produtos eletrónicos Media Market, em Lisboa, para onde tinha emigrado de Cabo Verde. “Percebi que em Cabo Verde a minha vida não ia chegar a lado nenhum e vim”. José “Bogas“ Oliveira era um lutador e treinador profissional que compensava a impossibilidade de viver exclusivamente das lutas em Portugal com um trabalho como agente comercial. “Ia ao Media Market muitas vezes retirar e colocar produtos e tinha de me identificar com os seguranças. Foi assim que conheci o Yorgan”. O físico – “sempre fui grande” - era “o ideal” e dias depois o jovem mindelense, filho de uma cabo-verdiana e de um português, já estava a treinar no ginásio de “Bogas”, que funcionava então numas instalações da Junta de Freguesia da Damaia.

A campainha desagradável toca outra vez e os lutadores rodam os pares. Um miúdo louro baixinho faz “sparring” com Yorgan e atira-se com vontade ao homem com o dobro do tamanho, da experiência e da capacidade. “Medo? Senti-me é motivado”, diz Mauro que está sem trabalho e decidiu dedicar-se a cem por cento aos treinos de kickboxing. “Só o conhecia da televisão e foi um prazer poder treinar com ele. Tentei aproveitar ao máximo”.

Vendo bem, lutam todos com uma intensidade inesperada para um treino a uma segunda-feira de manhã. “Têm todos cinturões”, explica “Bogas”. “Não lhes peço que ganhem sempre, mas peço-lhes que tentem, que lutem com intensidade, que deem tudo”.

Mas o sucesso em Portugal não chega para viver. Segundo este treinador e ex-lutador, um atleta de topo consegue €2500 por uma luta. Daí tem de pagar ao treinador – normalmente 20 por cento - e assumir todas as despesas com suplementos de treino, equipamento e deslocações. “Leva para casa uns 1500 euros. E estou a falar de profissionais de topo. A média de um lutador que começa não passa dos 300 euros”. “Bogas” aponta para os seus homens que trocam socos e pontapés com mais potência do que um treino poderia supor e dispara: “Estes têm todos cinturões. São campeões. E nenhum vive disto. Não dá”.

Yorgan percebeu isso há oito anos. “Um tio que vivia nos Estados Unidos sabia que eu treinava, o UFC estava a explodir e desafiou-me para ir para lá. E eu fui”. Já casado com uma portuguesa, o lutador foi viver para Fall River. Começou a carreira profissional em organizações mais pequenas e conciliava a carreira com trabalhos de ocasião.

Conseguiu participar num programa de televisão que servia de captação para o UFC e com um KO quase inédito (venceu um adversário com pontapés nas pernas) entrou finalmente na maior organização de lutas mundial. Um negócio que vale hoje sete mil milhões de dólares mas que não é conhecida por ser especialmente generosa com os seus lutadores, o que gera conflitos com as estrelas maiores como “The Notorius” Conor McGregor, o ex-campeão irlandês que recebeu 85 milhões de dólares para um combate de boxe (que perdeu, naturalmente) contra Floyd Mayweather. Um valor impensável para o UFC.

“No início, tive de conciliar a carreira com o trabalho. Era segurança num liceu em Fall River super-pacífico onde me deram sempre a maior liberdade para treinar. Mas agora sou 100 por cento profissional. Quanto é que ganho? Depende das lutas que fizer. Mas consigo uns 200 mil dólares por ano. Mas o mais importante é que treino num bom ginásio, tenho um treinador de jiu jitsu, outro de kickboxing e outro só de boxe. E ainda um só para o condicionamento físico”, conta Yorgan.

E porque é que um lutador destes está sentado no chão de um pequeno ginásio na Damaia a tentar recuperar o fôlego depois de mais cinco minutos de socos, pontapés e esquivas às ordens de um treinador que tem mesmo de ter outro trabalho para sobreviver