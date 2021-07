Os atletas de Portugal nos Jogos Olímpicos

Estes são os 92 atletas portugueses que estarão no Japão, para os primeiros Jogos Olímpicos adiados da história. Vão competir em 17 modalidades, incluindo nas estreantes, como o surf e o skate. Com eles, o Comité Olímpico de Portugal espera sair de Tóquio com dois pódios, 12 diplomas e 26 posições entre os 16 primeiros classificados. A comitiva iguala em número a que foi ao Rio de Janeiro, há cinco anos, mas fica aquém dos 107 de Atlanta, em 1996.